sport

Det sier leder i Harstad Bedriftsidrett, Kjell Søreide. Som hos det resterende idrettslivet har også han merket at koronaviruset har satt sitt preg på tilværelsen, også for den lokale bedriftsidretten.

– Vi har selvfølgelig merket oss at det er utfordrende å holde aktiviteten på et like høyt nivå som før koronaviruset slo inn for fullt i mars 2020. Effekten av viruset ble tydelig etter at man kunne gjenåpne landet i sommer, sier Søreide.