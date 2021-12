Magnus teller på knappene: – Ofrer familietid på alle reisene i helgene

sport

Harstadværingen nyter en rolig romjulstid sammen med samboer Runa Nesje og barna Noah (6) og Birk (3). De er godt etablert i Alta etter at Nikolaisen kom til byen og klubben for andre gang før 2015-sesongen. Da hadde han prøvd seg sørpå, først en halv sesong i Ullensaker/Kisa i 1.-divisjon og deretter et halvår i Asker på nivået under.

Nikolaisen kom første gang til Alta i 2011. Da tok han spranget videre fra HIL der han hadde spilt fra barnefotball til og med a-laget i 2.-divisjon. Totalt har Nikolaisen 275 kamper og 96 skåringer for Alta.