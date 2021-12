sport

Mens SOIF skal ha ansvaret for et 5.-divisjonslag, vil Kilkam styre et felles juniorlag. Det kan også bli et samarbeid på jentesiden, bekrefter styreleder Dag-Jøran Olsen i SOIF.

– Dette er genialt for begge klubber. Juniorene i Kilkam kan spille seniorfotball hos oss, mens dem som ikke tas ut i 4.-divisjonsstallen vår kan spille i 5.-divisjon eller på juniorlag i Kilkam, sier Olsen.