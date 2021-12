sport

Onsdag ettermiddag fikk kickbokseren fra Ramsund det synlige beviset for at hun er vinner av «Sparebank 68° Nords idrettspris – i samarbeid med Harstad Tidende for 2021.

Farstad Grøttem fikk med seg hjem krystallvase, blomster og et innrammet dikt, som handler om hennes vei til å bli juniorverdensmester i 2018 og i høst norgesmester for sjuende gang. I tillegg får hun 50.000 kroner inn på konto.