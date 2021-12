Det nye selskapet utlyser stillingen ingen i Harstad har hatt tidligere

sport

Festspillcupen er et velkjent navn fra tidligere, og det blåses til nytt liv når fotballklubbene Kilkameratene, Medkila, Landsås og HIL har bestemt seg for å samarbeide. Sammen skal de skape den største og beste fotballturneringen for barn- og ungdomsklassene nord for Trondheim, i alle fall på sikt, håper klubbene.

Festspillcupen gjenoppstår - med fire eiere Medkila IL, FK Landsås, Harstad IL og IF Kilkameratene har stiftet et felles aksjeselskap.

Frivilligheten skal bære lasset, men det vil alene ikke være nok for å håndtere oppgavene som må løses. Nå er stillingen som turneringsleder utlyst.