Tror på folkevandring ut i skiløypene

Det sier lederen i Kvæfjordløyper etter at de har opplevd meget god trafikk i løypene sine etter at området er ett av de få stedene hvor det har gått an å utøve sin langrennsaktivitet i regionen i førjulstida. Det har Røkenes merket godt.

– I flere av helgene har parkeringsplassen på Kvæfjordeidet vært full av biler. Både løpere og mosjonister har brukt løypene våre flittig, sier Røkenes.

Storinnrykk

Han har også minner fra to år tilbake, da koronaen slo hardt inn over landet. Da var langrennsløypene ett av de få unntakene av tilbud som var åpen for allmennheten. Da strømmet folket til langrennsløypene i det som ellers ble et rekordår for Kvæfjordløyper. Det skyldtes også at det var en snøvinter som varte fra september til juni.

– Det skal ikke stå på oss. Vi har mannskap nok og en grei buffer. Det skyldes all hjelp og støtte som vi får fra Kvæfjord kommune, Harstad kommune og alle støttespillere, som både er privat og bedrifter som har reklame på Kvæfjordeidet. Deres hjelp gjør sitt til at vi klarer å holde en åpen langrennstrasé gjennom sesongen. Vi er imidlertid avhengig av denne formen for støtte for å holde hjulene i gang, sier Røkenes.

Spent på mildværet

Det er likevel ikke mer snø i traseen enn hva som strengt tatt er nødvendig for øyeblikket.

– Det er for lite snø i traseen opp til Koven akkurat nå. Det betyr at en kilometer av traseen er kjørt opp hit, grunnet mangel på snø i denne delen av løypa. Ellers er det imidlertid godt med snø i traseen, sier Røkenes.

Han er, som de aller fleste andre, spent på hvilken innvirkning det varslede mildværet vil ha på statusen.

– Vi er spent på hva dette betyr. Om dette dreier seg om et kraftig mildvær, så vil vi nok slite. Er det kun plussgrader like over nullpunktet som kommer nå, så kan regn nede ved havet bli snø for oss oppe i marka. Da kan regn plutselig bli til snø for oss. Da er været en fordel, sier Røkenes.

I tillegg til at Kvæfjordmarka er et yndet utfartssted for folk i Harstad og Kvæfjord, trekker også langrennsentusiaster fra Vesterålen og Lofoten til løypene, spesielt når snøvintrene er magre.