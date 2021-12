Siste løp før koronarestriksjonene slo inn

sport

Det var statusen til løperne som sluttet opp om Harstad Bedriftsidretts løpskarusell ved Hagebyen skole tirsdag kveld. I mildværet hadde 30 stykker funnet veien til Hagebyen skole for å gjennomføre en svett økt langs veiene. Fra nå og i tida framover er man forhindret fra å delta under idrettsarrangementer for å forhindre inntoget av omikron, delta og det som ellers måtte komme av Covid 19-varianter i tida framover.

– Vi var på rett side av timesgrensa. Hadde dette blitt en massemønstring, så hadde vi ikke pushet arrangementet. Men når oppmøtet ikke ble større enn i dag, så har vi ingen problemer med å arrangere løp på siste gang for en god stund, sier daglig leder i Harstad Bedriftsidrett, Kjell Søreide.