Bekreftet: Får unntak og kan spille

sport

Det bekrefter idrettskonsulent Terje Larsen i Norges Bandyforbund overfor Harstad Tidende tirsdag kveld.

Som en følge av regjeringens nye retningslinjer for å begrense koronasmitte, innstilles all treningsaktivitet innendørs for voksne, over 20 år, med nærkontakt. Innebandykamper utsettes i de kommende fire ukene. Unntaket er eliteserien for kvinner og menn i innebandy, som kommer inn under toppidrettsbegrepet. Der kan kamper fortsatt spilles som planlagt, men med sterkere publikumsbegrensninger enn før.