sport

Det sier Lødingens spillende trener etter at de gikk hen og sikret seg seieren i åpningskampen mot Bossekop to helger tilbake. Likevel er det en litt vanskelig øvelse for den spillende treneren å forutse hvordan denne kampen blir.

–For å være helt ærlig, så vet jeg veldig lite om hva motstander Bodø 2 kommer med til kampen søndag formiddag. Men når det er sagt, så går vi for så vidt for seier i alle kamper som vi stiller på banen i, sier Sagstad.