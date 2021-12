sport

For Lødingen-løperen, som spesielt har hatt tradisjon for å samle norgescup-poeng i sprintkonkurranser, skulle fredag ha stått på startstreken under fredagens sprintrenn på Beitostølen. Slik gikk det imidlertid ikke. For Kjellbergvik måtte bli igjen i Tromsø da resten av langrennskollegaene satte kursen for Skandinavisk Cup- og norgescuphelg på Beitostølen denne langhelga.

– Jeg er ikke spesielt stor fan av sprengkulde, og lot meg friste til å stille på startstreken under forrige helgs kretsrenn i Nordreisa. Det straffet seg, sier Kjellbergvik, som derfor måtte bli igjen i Tromsø småsyk før denne helga.