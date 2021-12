sport

Det bekrefter Kvilstad, som nå er en del av Tromsø Storms U19-spillere. Den tidligere Griffen-spilleren dro til Tromsø før fjorårets semester, for å bli kjøle- og varmepumpetekniker. Samtidig har hans jevnaldrede i Tromsø Storm levert resultater på høyt nivå. Det fortsatte de med under helgas NM-kvalik for U19-lag.

– Fra fredag til søndag kjempet vi med sju andre lag for å bli blant de fire som kvalifiserte oss til sluttspillet, forklarer Kvilstad.