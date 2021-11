Derfor tar nyutdannet Bergland pause: – Venter familieforøkelse

sport

I høst fullførte Bergland trenerutdanning og fikk UEFA-b-lisens. Ny kompetanse skal ikke tas i bruk i 2022 for 32-åringen, som i de siste årene har hatt trenerverv i Medkila, HIL, Grovfjord og inntil nylig i Landsås. Der var han spillende assistenttrener i årets 4.-divisjon i et team sammen med hovedtrener Lasse Øvre og spillende assistenttrener Kristian Ellefsen.

Har lært

– Det ligger ingen dramatikk bak at jeg gir meg som trener i Landsås. Jeg har hatt et kjempefint år i klubben selv om vi alle er litt skuffet over at vi ikke nådde opp resultatmessig slik vi ønsket, sier Bergland.