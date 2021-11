sport

Kickbokseren fra Tjeldsund, som har representert Oslo-klubben Fighter etter at hun flyttet sørover for å satse, ble norgesmester etter seier over Gro Klæboe fra Trondheim i +75-kilosklassen i lettkontakt. Farstad Grøttem er en medaljegrossist i NM-sammenheng.

Tok sin tiende NM-medalje

– Jeg vet faktisk ikke hvor mange gull og medaljer jeg har vunnet totalt. Det begynner å bli noen, og det smaker like godt med gull hver gang, sier Farstad Grøttem.