Per Olav Jørgensen om 6. løp

sport

1. løp:

6 Polar Northug har gjort fine løp i det siste. Står fint inne i løpet og kan fort kjempe om seieren her. 4 Mietor har vist at formen er der. Får han den rette reisen, er han med i seierskampen. 5 Gardin Trappa har hatt litt stang ut i det siste. Formen er bra, og den kan fort kjempe om en trippelplass. 8 Myr Faksen har denne gang 60 meter tillegg. Får han den rette reisen, vet vi at han spurter fort. Må med på bongene.

Tips: 6-4-5-8