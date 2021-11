sport

Medkilas 4.-divisjonslag i fotball var egentlig femte best på tabellen ved sesongslutt, men falt ned en plass da en Ballstad-protest blir tatt til følge slik at lofotlaget passerte både Medkila og Lofoten etter sesongslutt. Ballstad ble da tilkjent 3-0-seier over Lofoten.

Disse typene er riktige

Medkila-trener Arnt-Børge Trane tror hans lag kan kjempe mye lenger opp neste sesong.