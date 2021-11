sport

Denne helga inviterte nemlig Landsås til toppseriehelg i hjemlig hall. Det spesielle med akkurat denne helga var at den var klassifisert som en såkalt toppseriehelg. Med andre ord var mange av de beste nordnorske 16-årslagene på plass i Landsåshallen for å måle seg mot hverandre.

– Jeg er godt fornøyde med den utviklingen som jentene viser for tida, sier Lian, og mener at det sportslig sett ser bra ut for det ene av tre 16-årslag som Landsås har i sine rekker.