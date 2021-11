sport

For det var ingen tvil om at Hansen hadde det travelt med å komme til mål under sesongåpningen lørdag. I hard konkurranse, i en sammensatt juniorklasse under 20 år, var det ingenting å si på farta i de finske skoger.

– Det gikk bra i dag. Og det var ikke minst deilig å komme i gang med konkurransene igjen. Jeg har vel ikke gått mer enn ett klassiskløp i fjor. Derfor føltes det godt å kunne komme i gang med sesongen med et solid løp, sier Hansen.