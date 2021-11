sport

Det bekrefter far og tidligere trener Kjetil H. Hansen om svømmingen som er levert i bassenget. Fredag formiddag var det nemlig tid for å vise seg fram under favorittøvelsen 50 meter butterfly. Da fikk Bygdnes fart på sakene under årets kortbane-NM i Porsgrunn.

– Da slo hun inn på 27.43 på distansen. Det er en personlig bestenotering med fire tideler. Det plasserer henne inn i finalen med den femte beste tida, sier Hansen.