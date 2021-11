sport

Det sier Skånlands kaptein Erik Hustad om det som er i ferd med å skje. Etter at man over år har praktisert en streng, men rettferdig botkasse i klubben er det noe som har ført til at det kan innkasseres en hyggelig belønning for Skånlands a-lag.

– Vi har brukt botkassen vår over flere sesonger på en tur for de som er tilgjengelig for dette. Det vil derfor si at vi får oss en fin tur for disse pengene, sier Skånland-kaptein og botkasse-ansvarlig sammen med Sindre Dons-Dybvik, Erik Hustad.