Jubilanten roser ildsjelene etter åtte år i Harstad

Jubilanten benytter den store dagen til å takke alle som har jobbet for Harstad Innebandyklubb, samt nåværende og tidligere lagkamerater. Det er åtte år siden han som 20-åring tok steget ved å flytte fra Latvia til Harstad.

Stor, liten familie

– Jeg er inne i min niende sesong, og en sjette i eliteserien. Det har vært en fin erfaring. I Harstad er det mange kvinner og menn som bruker masse fritid for å holde klubben gående. Organiseringen er topp klasse. Ingen spillere bør si noe negativt fordi alt er på stell til enhver tid. Vi har alt vi trenger, og det legges til rette for at vi skal kunne holde på med den flotte hobbyen vår, sier Kirmuzs.