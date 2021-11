Hemmeligholdets pris

sport

Vi har nettopp sett to klubbers desperate forsøk på å dysse ned en sak som befinner seg i kjernen av et uvesen i norsk fotball. Den ferskeste rapporten til Norges Fotballforbund (NFF) slår nemlig fast at 1 av 10 unge fotballspillere i Hålogaland gruer seg til kamp fordi de er redde for vold, hets og trusler. Dette er en alvorlig sak, og av allmennpreventive hensyn skulle den vært møtt med åpenhet og en konstruktiv samfunnsdebatt.

Spiller følte seg truet før kamp Norges Fotballforbund har vært koblet inn og gitt råd i betent sak i Hålogaland.

Dessverre velger to lag i Hålogaland fotballkrets å gå i stikk motsatt retning når de får en ubehagelig sak på sin banehalvdel. Kort forklart skal en spiller ha vært utrygg på å gå til kamp mot en navngitt motspiller tidligere i høst. En angivelig trussel om at det kom til å smelle hardt lå til grunn. Dette resulterer i en kontakt mellom klubbene, og etter å ha rådført seg med NFF finner saken sin kortsiktige løsning i at spilleren som angivelig skal ha kommet med trusler, ikke fikk spille kampen. Så vil noen kunne hevde, i alle fall vil de respektive klubbene gjøre det, at problemet er tatt på alvor, tatt tak i og løst. Det er i beste fall en grov forenkling.