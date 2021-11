Fikk et skikkelig kick av ny etablering

Vi har opplevd at et stort og stabilt antall av barn og ungdom har kommet tilbake uke etter uke. Idretten virker nå til å stå veldig sterkt i bygda.

Det kan Peder-Martin Leiksett og Nina Røberg bekrefte. Duoen så potensialet til å utvide sin virksomhet da det ble mulig å begynne med kickboksing som tilbud i gymsalen til Sørvik skole. De hadde sommerfugler i magen da klubben valgte å ta steget ved å utvide virksomheten utenfor hjemmearenaen i Ramsund.

– Vi hadde trenerkrefter tilgjengelig, men vi var veldig usikker på om det ville bli slå noe særlig an. Her var vi var nødt til å kjøre fredag som treningsdag, og var jo usikker på om unge og voksne heller ville ta helg. Men vi bestemte oss for å gi det hele en sjanse, og inviterte til kickboksing-trening for å se hvordan oppslutningen ville bli, sier Leiksett.