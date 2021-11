Sterke resultater i hallmesterskap

sport

Mesterskapet ble avholdt i Tromsø og startet med konkurranser på 1,10 meter spranghøyde i juniorklassen. Eneste lokale deltaker var Emilie Eilertsen fra Kasfjord på hesten Cupido Z. Hun gjennomførte fredagsrunden med null feil, og fikk tildelt 80 stilpoeng. Det holdt til sølv, bak Anne Soleng fra Skjomen. Lørdag deltok hun i klasse senior 1,20 meter med Cupido Z. Da hadde hun to runder uten riv, og vant derfor sin klasse. Søndag gikk hallmesterskapene i den høyeste og teknisk mest vanskelige klassen. Da var Eilertsen på ny feilfri i to runder, som gjorde sitt til at hun tok seieren også her.