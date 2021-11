sport

Det sier løypedesigner og altmuligmann i norsk langrenn, Torbjørn Broks Pettersen. Han har skapt overskrifter i nasjonale medier etter at han satte søkelyset på at aldersbestemte løpere kastes ut i løyper som er beregnet for løpere på seniornivå. At det er seniorløperne på toppnivå som skal skille klinten fra hveten i slike løyper er derimot noe som har gått mange arrangører hus forbi. For i de samme løypene kaster man ut løpere i lavere aldersbestemte klasser. Løpere helt nede i 13-årsalderen blir kastet ut i de samme løypene. I Verdens Gangs artikkel vedrørende problematikken kaller Broks Pettersen dette for den største feilen som norsk langrenn har gjort de siste 15–20 årene.

– Det er ikke slik at de aller beste på den aldersbestemte resultatlista blir annerledes om man gjør løypeprofilen hakket lettere for våre ungdommer. Men det er løperne på side to år resultatlista eller lenger bak som dette har betydning for. For de har ingen god opplevelse av å klyve i motbakke etter motbakke. De går lei til slutt. Det blir litt for tøffe løyper litt for ofte, sier Broks Pettersen.