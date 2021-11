sport

Han har ledet HIL til åtte strake seirer i 4.-divisjon, to seirer av to mulige i kvalifisering, og to seirer på tre kamper i norgesmesterskapet. Det eneste tapet kom for eliteserielaget Brann.

HILs a-lag overlates til en ny trener før comebacket på nasjonalt nivå. Olsen vet hvem han først ville forespurt.