Harstad O-lag har fortsatt håp om å gå på ny stolpejakt-sesong

sport

Det bekrefter lokal Stolpejakt-sjef, Kristin Svendsen, selv om situasjonen for lavterskeltilbudet. Her står det aller meste og faller på at man får på plass den økonomiske biten for at man kan forsvare å gjennomføre sesong fem av Stolpejakten.

– Situasjonen ser litt bedre ut enn hva som var tilfellet et par uker tilbake. Likevel er det for tidlig å si hva som er veien videre for Stolpejakten. Vi har ikke kommet i mål med å skaffe til veie det økonomiske grunnlaget som kreves for å realisere dette tilbudet i øyeblikket, sier Svendsen.