sport

Det sier Rune Olsen etter at han har sett at hans elever med letthet har tatt seg av biffen når det har kommet utfordringer rekende på ei fjøl. Og den siste var ikke den største for laget.

– Det viktigste med dagens seier er at vi klarer målsettingen vår. Vi leverer på ingen måte vår beste kamp. Men så var også mye gjort på forhånd, sier Olsen.