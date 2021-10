To år uten kamper er nok. Nå arrangerer de sin egen turnering i Harstad: – Det kribler i fingrene

sport

Også i år ble landsturneringen for tilrettelagt håndball og fotball avlyst grunnet koronapandemien. For å ha noe å se fram til, er det bestemt at regionale håndballturneringer skal finne sted. For Nord-Norge har Harstad Funkis påtatt seg oppgaven.

Harstad Funkis er et lag for spillere med funksjonshemning. Nå er gjengen i innspurten. En ting er treningsarbeidet. Det legges ned en solid jobb både for perfeksjonering av samspill og innstilling av skuddarmer. Parallelt skal det planlegges for gjennomføringen 5.–7. november når Bodø, Blest og Kabelvåg kommer til Harstad. Tromsø, Nordreisa og Alta fikk det ikke til å klaffe.