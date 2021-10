Roser vikarer etter tøff bortehelg: – Fikk kjenne på nivået

sport

Harstad fikk det tungt søndag da laget tapte 24-35 for Vålerenga mindre enn ett døgn etter at laget røk 25-28 for Bækkelaget.

Uten nøkkelspillere som Anette Linaker Olsen, Ingrid Neverdal, Elisif Edvardsen og Jill Ingebrigtsen var helga i hovedstaden tøffere enn den ellers kunne blitt.