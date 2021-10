sport

– Jeg satte personlig rekord på stafetten og var to tideler bak ny personlig rekord på 50 meter bryst, sier Felin Gïrgens-Gjærum (13), som for to uker siden deltok i nasjonalt mesterskap for ungdom i Sandnes.

Der kom hun på en sammenlagt 16.-plass i sin aldersklasse. Senere i sesongen skal hun delta på nordnorsk mesterskap og flere nasjonale stevner.