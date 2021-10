Trenger asfalt i sykkelparken

sport

Det bekrefter president i Harstad Cykleklubb, Bjørn-Tore Woll. Han kan se at det popper opp med suksessrike prosjekter rundt han som sykkelklubben har hatt en rolle i. Det første som virkelig satte sitt preg på området som var tiltenkt sykkel i Blåbærhaugen var en stor og en liten pumptrack, som holder høy klasse. I sommer og høst har en ferdighetspark kommet opp. Store deler av terrengløypa har også blitt realisert i stor stil. På vei til å realiseres er også en såkalt dirt park for tøffe syklister som trives med å gjøre ulike triks. En trafikkgård er vedtatt realisert i kommunestyret, mens planene om et servicehus også er noe om man ønsker å gjennomføre.

– Men det er innrammingen av disse anleggene som vi lurer litt på hvordan vi skal få realisert, sier Woll.