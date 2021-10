sport

Styrelederen mener tiden er inne for en realitetssjekk, slik han ser det, i uka før den første av to kvalifiseringskamper.

HIL møter Innstranda på bortebane lørdag, og spiller returoppgjør i Harstad påfølgende lørdag. Det blir opprykk for laget som sammenlagt er best over to kamper. Taperen får en siste mulighet til å kvalifisere seg for nasjonal 3.-divisjon ved å slå taperen av oppgjørene mellom Krokelvdalen og Bossekop.