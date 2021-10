Rykker ned!

sport

Skånland OIF spiller fotball i 4.-divisjon i 2022 etter bare én sesong på nasjonalt nivå. Tjeldsund-klubben er ferdige etter at Finnsnes tapte 3–4 for Stabæk 2 mandag kveld.

Det betyr at SOIF ikke lenger har en teoretisk mulighet for å overleve. SOIF var avhengige av Finnsnes-seier for å ha en sjanse.