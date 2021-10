SE BILDENE: Ekte fotballglede blant jentene

sport

Masse folk og et yrende liv. Det kan være fellesbetegnelsen på helgas fotballsamling som Hålogaland fotballkrets sammen med Equinor og Medkila IL arrangerte under navnet ”Jentefestivalen”. Her var det utelukkende fotballen som sto i fokus.

Rekrutteringstiltak

”Jentefestivalen” er et rekrutteringstiltak satt i gang av fotballkretsen da man har sett at rekrutteringen av nye fotballspillere, og spesielt jenter, har blitt mindre de siste årene. Teknisk arrangør var Medkila IL, mens Equinor har sponset flere slike arrangement i kretsen.