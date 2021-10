Over for Stolpejakten?

sport

Det sier Harstad O-lags Kristin Svendsen når årets sesong er i ferd med å gå mot slutten. Det har blitt en virkelig opptur, hvor folkebevegelsen har vært enda større enn i tidligere år. Likevel kan det være mulig at kroken hektes på døra for det populære lavterskeltilbudet. Det kan bli avgjort på et styremøte i Harstad O-lag i neste uke.

– Alt handler om penger. Slik situasjonen er akkurat nå, går idrettslaget klart i minus på å drifte Stolpejakten. Derfor er faren til stede for at vårt beste kan bli vårt siste. Sponsorer må inn for at et lite idrettslag som Harstad O-lag kan opprettholde dette lavterskeltilbudet.