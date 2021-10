sport

Det sier Geir Hestad etter at han i helga hadde gjennomført sin sesongdebut på skøyter. Det resulterte litt i et blandet inntrykk for 67-åringen.

– Det ble nok bare rot på 500-, 1.500- og 5.000 meter. Her leverte jeg bare rot, og fikk ikke til å gå ordentlig på skøytene, sier Hestad om åpningsstevnet i Bjugn, kalt «Undergrunnsskøyterøyslemesterskapet». For Hestad utgjorde dette en rekordtidlig sesongåpning for mannen fra Kasfjord.