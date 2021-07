sport

Marijan Imeri er spilleklar for Skånland OIF på overgang fra NK Omiš. Den 23 år gamle vingen gjør comeback i norsk fotball snaut to år etter at han ble hentet til Harstad for å hjelpe HIL bort fra nedrykksstriden i nasjonal 3.-divisjon i 2019.

Han spilte sju kamper for HIL i september og oktober den gang. Den teknisk gode vingen hadde fart som sin styrke. Det har han også vist på trening med SOIF i dagene før generalprøven mot Finnsnes.