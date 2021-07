sport

Allerede fra avspark tok gjestene fra Oslo kommandoen i kampen. Med høyt tempo og presisjon i pasningsspillet presset de hjemmelaget lavere og lavere i banen.

Øvrevoll Hosle tok ledelsen på straffe etter vel et kvarters spill, men to minutter senere utlignet Medkila på et flott angrep som ble avsluttet med skåring av Miriam Vilnes Mjåseth. Kampens siste mål ble satt inn av Ellen Halseth ti minutter ut i andre omgang.