Norges Skiforbund besiktiget NM-løypene i Kilbotn: – Arrangørene har kontroll

– Her er det grunnlag for å lage masse fine skiløyper uten at det trenger å koste så mye, sier Broks Pettersen som sammen med løypeansvarlig Tormod Johnsen, rennleder Rune Tøllefsen og Geir Johansen og Frank Formo fra arrangørklubben Kilkam brukte mange timer fredag og lørdag i terrenget rundt skistadion i Kilbotn.

– Må finne motbakker nok

– Generelt handler det for det meste om å bredde ut enkelte deler av traseene for å ha bredde nok til å arrangere de formatene et NM er, som klassisk sprint, fristil og stafetter, der sistnevnte er den mest utfordrende øvelsen.