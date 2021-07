sport

Søndag tok Andreassen og Rosenborg er sterk borteseier over Vålerenga i Toppserien for kvinner. Trønderne vant 2–1 etter en skåring på overtid. Vålerenga ble påført sitt første poengtap for sesongen, og Rosenborg overtok tabelltoppen.

Et skår i gleden er oppførselen til enkelte på tribunen. Hore-tilrop mot en av Andreassens lagvenninner fikk kapteinen til å reagere.