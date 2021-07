sport

Åsane banket Medkila 4-1 i 1.-divisjon i fotball for kvinner søndag. Det var Åsanes tredje seier på rad.

Åsane tok ledelsen da Katarina Sunde skåret allerede etter tre minutter, og to minutter senere scoret Åsane ved Synne Bjørnebøle. Nina Vestbøstad økte til 3-0 for Åsane etter kun ni minutters spill. Etter 20 minutter reduserte Sara Berntsen til 1-3 for Medkila. Etter 32 minutters spill økte Åsane ved Kristina Brudvik.