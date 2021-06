God start for 2.-divisjonsspillerne

sport

Den største oppturen fikk Gabriel Andersen (bildet) da hans Skeid reiste til Trondheim for å møte Emil Konradsen Ceide, Rasmus Wiedesheim-Paul og Rosenborg 2 til dyst. Da viste Oslo-laget ingen nåde og vant 3-0. Andersen fikk æren av å sette inn 0-2-målet fra krittmerket. Magnus Nikolaisen og Alta har også grunn til å smile etter at de beseiret Senja 1-0 i Islandsbotn. Mest «skuffet» har nok Tobias Nygård Vibe og Tromsdalen grunn til å være. De tok imot divisjonskollega Brattvåg til sin første hjemmekamp for året. Etter å ha ledet oppgjøret to ganger, måtte laget finne seg i å dele poengene etter 2-2 i Tromsdalen arena.