– Jeg har ført protokoll over alt jeg drev med innen fotball. Her står fra Grovfjord at det var 4.200 tilskuere, sier Hoff.

Tårer i øynene

Så snakker han fritt. Selv om Hoff har opplevd mye som spiller, trener, oppmann, styremedlem, leder og fotballjournalist i et til nå 73 år langt liv, står nettopp turen til Sletta i Grovfjord sterkt.