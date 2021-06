sport

For midtspissen fra Flakstad i Lofoten og hans lagkamerater har ventetida vært lang. Gjennom ett år og noen måneder har man vært hold i koronarestriksjonenes grep. Det har betydd at man verken har fått spille kamper, eller inntil nylig ha måttet unngå å utøve fotball som en kontaktsport.

– Personlig så må jeg si at akkurat denne delen av det hele har føltes urettferdig. Derfor skal det også bli godt å komme i gang igjen. dette har vi ventet lenge på. Det er helt klart på tide, sier Skoglund Windstad om sin første kamp for klubben på over 15 måneder.