Fra ny NM-bronse til landslagsoppdrag: – Dette var jeg ikke forberedt på

Harstad-syklisten Tiril Jørgensen øynet muligheten for å gjøre det helt store i landeveisrittet i norgesmesterskapet søndag. En drøy kilometer før mål var hun i posisjon for pallplass blant seniorene. Det gikk ikke inn hele veien for 20-åringen, som likevel fikk en bronse i U23-klassen og ble nummer 13 totalt – 13 sekunder bak vinner Vita Heine.

Fulgte planen

– Jeg var med på å støte på vei mot mål, og hadde vinneren på bakhjulet. Det var knallhard jobbing i den siste mila. Dessverre hadde jeg ikke mer å gi da det var 1 kilometer igjen, og jeg havnet bak i gruppa, sier Jørgensen.