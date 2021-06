sport

Rallycrossføreren fra NMK Hålogaland så ut til å ha seieren i lomma i lørdagens a-finale på Gardermoen for bilene over 2400 ccm - supernasjonalklassen med de største motorene.. Rett før mål oppsto en situasjon, som gjorde at Dalseth Jacobsen mistet kontrollen.

Emil Sivesind dundret først over mål, mens Dalseth Jacobsen så vidt kom over mållinja før bilen stanset. Han ruslet til premieseremoni uten bil, og virket misfornøyd.