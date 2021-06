sport

Det sier en rimelig utslitt Jonas Eriksen etter å ha løpt sitt lag til seier for 6.-klasse under årets utgave av Tinestafetten på Borkenes stadion. Han mobiliserte alle krefter for at hans lag skulle klare å ta seieren når man kunne invitere til vårens vakreste stafett-eventyr.

– Jeg ga det som jeg hadde under årets stafett, sier Eriksen.