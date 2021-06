sport

Namsosingen Ken Terje Nordtvedt skal lede Harstad Håndballklubbs kvinnelag når det debuterer i seriespill på nasjonalt nivå til høsten. Han tar over for Monica Lindstrøm, som fikk med seg et etterlengtet opprykk uten å få lede laget i 2.-divisjon.

Det ble ingen sesong sist vinter på grunn av pandemien.