Siden det ikke er åpnet for spill for utøvere over 20 år, er treningskamper for U20 den viktigste arenaen for utvikling av unge fotballspillere. Søndag ettermiddag møttes Medkila og SOIF på Medkilabanen.

Håper på spilletid i 3.-divisjon

– U20-kampene er viktig for utviklingen av våre unggutter. De fleste av dem er født i 2005. Vi fokuserer på prestasjonene og er ikke så opptatt av resultatene. Over tid gir gode prestasjoner også utslag i gode resultater, sier SOIF-trener Tor Anders Hustad.