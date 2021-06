Alexander reddet etter egen miss. Vant etter straffedrama

sport

NM-kvalifiseringskampen for gutter i 16-årsklassen mellom Landsås og Medkila ble en underholdende affære for de tett på 100 tilskuerne. Det sto 2–2 både etter full tid og ekstraomganger, og straffer måtte til for å kåre Medkila til vinner.

Helten kunne blitt syndebukk

Medkilas sisteskanse, Alexander Viking Larsen, leverte en god kamp. I første omgang av ordinær tid reddet han en straffe. I tillegg hadde han flere gode redninger og var solid i feltarbeidet. I straffesparkkonkurransen reddet han først en straffe. Så skulle han sette den femte og avgjørende straffen for Medkila. Det gikk ikke. Landsås-keeper Ade Oke reddet. Lagene sto dermed likt.